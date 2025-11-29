El Gobierno Provincial entregó títulos de propiedad a familias de 28 de Noviembre

En el marco del 66° aniversario de la localidad de 28 de Noviembre, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), realizó firmas de escrituras y entrega títulos de propiedad a familias de la localidad.

En representación del Gobernador Claudio Vidal, encabezó el acto la ministra de Gobierno, Belén Elmiger acompañada por el presidente del IDUV, Marcelo de La Torre y junto a ellos estuvieron presentes la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el titular del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; el representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Sebastián Georgion; acompañados por diversas autoridades provinciales y locales.

En esta oportunidad, más de 30 familias accedieron a su correspondiente título; luego de un trabajo conjunto entre la dirección de escrituraciones del IDUV y la escribana a cargo Lourdes Elguero.

Durante el acto, Elmiger expresó: “en el día del aniversario de la localidad, me parece que no hay mejor momento que este para que puedan tener en sus manos este bien tan preciado y necesario”, en ese sentido agradeció a los vecinos por permitirles reparar esta deuda que tenía el Gobierno Provincial.

Por su parte, De La Torre indicó: “el trabajo silencioso que hacen los escribanos y el personal del IDUV, se termina reflejando en este acto, donde se entregan los títulos de propiedad tan esperados”.