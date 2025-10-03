El Gobierno Provincial entregó indumentaria y calzado al personal técnico de Telecomunicaciones

En un acto que ratifica el compromiso con los trabajadores, la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli realizó hoy la entrega de indumentaria de trabajo y calzado especializado al personal técnico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.



Esta acción de Gobierno, jerarquiza la función técnica y garantiza la protección en las labores cotidianas del personal especializado quienes de esta forma podrán dar continuidad al importante trabajo que vienen realizando en toda la provincia.



En este marco, Cecilia Borselli destacó que “esta provisión no es un mero beneficio, sino una obligación contractual que garantiza las condiciones adecuadas y seguras para el desarrollo de las tareas, especialmente en un sector crítico como el de Telecomunicaciones, cuyos técnicos realizan labores especializadas en terreno”.



Más adelante, la ministra remarcó que “entregar la indumentaria y el calzado a nuestros técnicos no solo protege su integridad física, sino que también jerarquiza su función vital para mantener la conectividad y la infraestructura de comunicaciones de toda la provincia”.



Por último, el subsecretario de Telecomunicaciones, Carlos Cassano especificó que “el equipamiento entregado incluye elementos de protección y vestimenta técnica esencial para las tareas de instalación, mantenimiento y operación de las redes de comunicación, abarcando desde calzado de seguridad hasta ropa de trabajo específica”.



