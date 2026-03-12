El Gobierno Provincial dijo presente en el inicio de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Caleta Olivia

Lo hizo a través del jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, Pedro Luxen, quien destacó la importancia de la apertura del nuevo período legislativo del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad del Gorosito. A la vez, transmitió el mensaje del gobernador Claudio Vidal.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Pablo Carrizo y contó también con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde.

Durante el acto se dio inicio formal a un nuevo año de trabajo legislativo, en el que se abordarán proyectos y políticas públicas orientadas al desarrollo de la ciudad y al bienestar de los vecinos.

La participación de autoridades provinciales reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios.