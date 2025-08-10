El Gobierno Provincial destacó el rol de la Fuerza Aérea en el acto por su 113° Aniversario

En el marco del 113° Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina, la Base Aérea de Río Gallegos se vistió de gala para conmemorar esta importante fecha. La ceremonia contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, quien fue recibido por el jefe de la X Brigada Aérea, Comodoro Javier Chiappai, autoridades del municipio, fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de guerra y diversos estamentos sociales.

En ese contexto, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez se refirió al significado de está importante fecha. "Nuestra Fuerza Aérea Argentina, sin dudas, es orgullo de todos nosotros como habitantes de este bendito suelo", afirmó, subrayando el acompañamiento del Gobierno Provincial a las autoridades y el personal de la Fuerza.

Un lazo histórico con la Patagonia

El funcionario hizo hincapié en la profunda conexión histórica entre la Fuerza Aérea y el sur de la Argentina. "La Patagonia sur tuvo en su crecimiento mucho que ver en la presencia de las fuerzas de seguridad y de defensa del Estado Nacional", sostuvo. Además valoró la importancia de estas instituciones en el desarrollo de la región.

Más adelante, el Jefe de Gabinete dedicó un momento especial a recordar el rol de la Fuerza Aérea durante el Conflicto del Atlántico Sur en 1982. "En la etapa quizás más triste de nuestra historia, pero también de la que más orgullo nos llena", la Fuerza Aérea se destacó por su "profesionalismo y con mucho valor", enfrentando a un enemigo con "la fuerza bélica más potente dentro del grupo de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) ".

Finalmente, Álvarez subrayó que el desempeño de los aviadores argentinos en ese conflicto fue "cátedra a nivel mundial", y que ese orgullo perdura hasta el día de hoy. Por esta razón, consideró crucial la conmemoración de la fecha y el apoyo de "todos los sectores representativos de la sociedad".

El acto cívico tuvo como propósito, reforzar los lazos de la comunidad con las fuerzas armadas, reafirmando el compromiso de la provincia con una de las instituciones más respetadas de la Nación.