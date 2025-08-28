El Gobierno Provincial culminó la Capacitación en Maquinaria Pesada en Jaramillo

Con una exitosa jornada de entrega de certificados en Jaramillo, que incluyó la presencia de los vecinos de Tellier y Fitz Roy, el Gobierno Provincial de Claudio Vidal, en colaboración con Distrigas S.A. y Vialidad Provincial, reafirma su compromiso con la formación profesional en Santa Cruz.

La actividad, que forma parte de un programa itinerante, ha sido un claro ejemplo de la importancia de la Capacitación en Maquinaria Pesada para el desarrollo laboral en la región.

Desde El Calafate, el subgerente provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez, uno de los organizadores, destacó que el trabajo coordinado y la confianza en los colaboradores son clave para lograr resultados positivos, poniendo como ejemplo el éxito de la jornada en Jaramillo.

“El trabajo en equipo, delegar y tener confianza en tus colaboradores da resultados positivos”, afirmó Gómez, subrayando la visión integral de este programa, que no sólo imparte conocimientos técnicos, sino que también fomenta habilidades interpersonales esenciales.

Próximas Jornadas en Los Antiguos y El Calafate

La capacitación continúa su recorrido por la provincia, llevando nuevas oportunidades a más santacruceños. La próxima parada confirmada será en la localidad de Los Antiguos, durante la semana del 1° de septiembre, donde la comunidad local podrá acceder a esta valiosa formación.

Asimismo, informó el funcionario que la actividad en El Calafate, ya está planificada para dar inicio a mediados de septiembre, demostrando el alcance de este esfuerzo conjunto por fortalecer la fuerza laboral, y ofrecer a los ciudadanos herramientas concretas para su crecimiento profesional.