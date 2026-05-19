El Gobierno provincial coordinó con AOMA el fortalecimiento del empleo minero local

El jefe de Gabinete, Pedro Luxen y la Ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, articularon una mesa de trabajo con el gremio de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) para garantizar la inserción laboral santacruceña.

El objetivo de la reunión fue unificar criterios institucionales que permitan potenciar el desarrollo de los yacimientos en el territorio santacruceño y la aplicación efectiva de la normativa vigente de contratación local.

El impacto de la normativa laboral

La agenda de las autoridades provinciales priorizó los mecanismos de control y cumplimiento de los cupos de contratación dentro de las operadoras mineras.

“Abordamos distintos temas vinculados al desarrollo del sector, haciendo especial hincapié en la Ley 90/10 de Santa Cruz”, señalaron fuentes oficiales tras el encuentro, definiendo a la normativa como “una herramienta fundamental para garantizar mayores oportunidades laborales para los trabajadores y trabajadoras de la provincia”.

Desarrollo para las comunidades

La articulación entre el Poder Ejecutivo y el sindicato busca dinamizar las economías regionales a través del compre local y el empleo registrado.

La estrategia conjunta apunta de forma directa a “promover la contratación de mano de obra local y el crecimiento de las comunidades santacruceñas” en cada uno de los proyectos activos, consolidando un esquema de control que asegure que los beneficios de la actividad permanezcan en la región.