El Gobierno Provincial avanza en soluciones para el déficit hídrico en la Zona Norte

En el marco de los lineamientos del gobernador Claudio Vidal, autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado mantuvieron una reunión de trabajo en Comodoro Rivadavia con representantes de la SCPL, con el objetivo de fortalecer la provisión de agua en la zona norte de Santa Cruz.

El encuentro fue encabezado por el presidente de SPSE, Matías Cortijo, junto al titular de la cooperativa, Franco Domizzi.

Uno de los ejes principales fue el análisis del crecimiento de la demanda de agua potable en Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. En ese marco, se evaluaron proyectos orientados a ampliar la capacidad de producción del recurso.