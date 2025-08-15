El Gobierno Provincial articula acciones para realizar nuevos dispositivos barriales en Pico Truncado

La Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno, mantuvo este jueves un encuentro con el diputado por Pico Truncado, José Luis Quiroga con el fin de garantizar nuevos operativos barriales para el derecho a la Identidad de las Personas en dicha localidad.

Con el objetivo de fortalecer la Identidad de las Personas, este jueves el diputado por Pico Truncado, José Luis Quiroga y la subsecretaria de Gobierno y Asuntos Registrales, Soledad Boggio, llevaron adelante un encuentro que tuvo como objetivo planificar la presencia del registro civil en los barrios de la localidad.

Al respecto, Boggio indicó que “considero muy significativo estas mesas de trabajo que planifican la llegada al territorio. Nos permiten tramitar con antelación muchos requisitos entre ellos las partidas necesarias para los DNI de menores. Desde la subsecretaría seguimos bregando día a día por un servicio de calidad y oportuno”.

“Estos operativos en Pico Truncado están basados en el convenio oportunamente celebrado con el intendente Pablo Anabalón y la subsecretaria, que busca garantizar el derecho a la Identidad de todos nosotros”, señaló Quiroga.

Asimismo, se prevé llevar adelante dichos operativos territoriales con los agentes Registrales de la localidad y el uso de los maletines móviles conseguidos ante Renaper.

Además, está prevista la articulación necesaria para la autorización para emitir DNI común y gratuito, para aquellas personas que no cuenten con recursos económicos para afrontar el pago de la tasa.

Por último, y para aquellas personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y que, como uno de los requisitos para la obtención de la pensión por invalidez, deban acreditar titularidad, se facilitará la emisión de informes de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz, también dependiente de la subsecretaría.