El Gobierno Provincial anunció el pago de haberes para toda la Administración Pública Provincial el próximo 6 de agosto

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, informó que el próximo jueves 6 de agosto se abonarán los haberes correspondientes al mes de julio para todo el personal de la Administración Pública Provincial.

El Poder Ejecutivo santacruceño dio a conocer la fecha de pago correspondiente al mes de julio, para todos los agentes de los distintos sectores del Estado Provincial. La medida garantiza la disponibilidad de los fondos y de esta manera, el Gobierno Provincial cumple con las obligaciones salariales, en tiempo y forma, a pesar del contexto económico y financiero difícil.

Esto se hace a partir de una política de trabajo responsable y de compromiso.

De acuerdo al cronograma oficial, el próximo jueves 6 de agosto estarán depositados y disponibles para el cobro los haberes de la totalidad de los agentes de la Administración Pública.