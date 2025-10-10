El Gobierno Provincial amplía los beneficios de transporte para estudiantes santacruceños

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informó los resultados del Programa de Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) y del Beneficio de Cobertura de Pasajes Universitarios, dos políticas públicas que fortalecen la igualdad de oportunidades y garantizan la movilidad de miles de estudiantes de toda la provincia.

Desde su implementación el 24 de febrero, el Boleto Estudiantil Gratuito registró 17.422 alumnos inscriptos en todos los niveles educativos desde el inicial hasta el universitario, alcanzando una inversión provincial acumulada superior a $1.296 millones entre 2024 y 2025.

El programa funciona de manera totalmente digital y gratuita, mediante la Plataforma de Autogestión del Transporte (transporte.santacruz.gob.ar), disponible las 24 horas. En Río Gallegos se valida a través del sistema SUBE, mientras que en Caleta Olivia y la Cuenca Carbonífera se utiliza el sistema Micronauta, con extensión específica para estudiantes del tramo Pico Truncado – Caleta Olivia.

Asimismo, durante 2025 se puso en marcha el Beneficio de Cobertura de Pasajes Universitarios, que cubre el 70% del costo del pasaje terrestre hacia Córdoba y Buenos Aires, destinado a jóvenes que cursan estudios fuera de la provincia. El Estado Provincial ya realizó dos operativos de traslado en febrero e invierno, beneficiando a 180 estudiantes, y prevé un tercer operativo para diciembre.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que “la inversión en transporte educativo es una inversión en igualdad, en oportunidades y en futuro para nuestra provincia”, subrayando que el compromiso del Gobierno es garantizar que ningún joven vea limitado su acceso a la educación por razones económicas o de distancia.

Por su parte, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz José Maldonado, señaló que estos programas “reafirman el rol del Estado como garante de inclusión, equidad y desarrollo territorial, asegurando la movilidad como un derecho social y educativo para todos los santacruceños.”

Ambos funcionarios coincidieron en que las políticas implementadas consolidan una gestión inclusiva, moderna y cercana al ciudadano, que prioriza el acompañamiento a las familias y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.