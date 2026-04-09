El Gobierno provincial activa agenda territorial con intendentes y referentes locales

El Secretario de Estado Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta desarrolló una agenda territorial junto a intendentes y referentes locales para relevar demandas como también coordinar acciones concretas en cada comunidad, en el marco de la política de cercanía y articulación del Gobierno Provincial.

En el marco de una estrategia de trabajo territorial y articulación con los municipios, impulsada por el Claudio Vidal, el Gobierno de Santa Cruz se encuentra desplegando una agenda de reuniones con autoridades locales y referentes institucionales para abordar demandas concretas de las comunidades.

En este contexto, el Secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta, mantuvo encuentros con la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, con quien dialogó sobre la realidad local y las principales necesidades de la comunidad. Posteriormente, Elorrieta mantuvo encuentros con la Subsecretaria de Inclusión Laboral del Ministerio de Desarrollo Social, Nelly Ruiz, y con la concejal de Río Turbio, Beatriz Guanuco, abordando diversas inquietudes vinculadas a sus respectivas localidades y áreas de gestión.

Asimismo, el Secretario también recibió a la presidenta de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, Nayla Fernández, y al Secretario General Miguel Calisto, con quienes avanzó en temas relacionados al desarrollo y fortalecimiento de la localidad. Durante las reuniones se avanzó en el relevamiento de necesidades locales, la coordinación de acciones conjuntas y el fortalecimiento del vínculo institucional entre la provincia y los gobiernos locales.

Esta agenda forma parte de una línea de gestión orientada a consolidar una presencia activa del Estado provincial en el territorio, promoviendo respuestas concretas a las demandas de cada comunidad