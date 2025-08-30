El Gobierno Provincial acompañó la partida de la delegación santacruceña a los Juegos Evita de Adultos Mayores en Salta

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, acompaña la participación de la delegación de adultos mayores que viajó a la provincia de Salta para competir en los Juegos Nacionales Evita 2025, que se desarrollarán del 1 al 5 de septiembre.

En total, son 60 santacruceños y santacruceñas quienes representarán a la provincia en siete disciplinas: tejo, sapo, truco, ajedrez, newcom, tenis de mesa y orientación. La primera parte de la delegación emprendió viaje este viernes desde el albergue provincial deportivo “Prof. García Pacheco” de Río Gallegos, y en horas de la noche se sumaron más participantes desde Caleta Olivia.

Vale hacer referencia declaraciones del secretario de Estado de Deportes y Recreación, Exequiel Artieda, quien en la presentación de estos Juegos expresó: “Nos enorgullece como provincia poder decir presente en estos Juegos Nacionales Evita porque era algo que veníamos trabajando desde hace unos meses gracias a la decisión del gobernador Claudio Vidal en cuanto al desarrollo y participación en estos juegos. Sabemos que la participación a este evento es muy importante a nivel nacional, por ende, se realizó una inversión de 670 millones de pesos”.

En esa línea, el funcionario destacó: “La cantidad de deportistas son 420 porque estamos sumando la delegación de personas de las categorías juveniles y deporte adaptado que son 360 personas que participarán en Mar del Plata en 45 disciplinas y, por otro lado, 60 adultos en 7 disciplinas que viajarán a la provincia de Salta. La verdad que todas las disciplinas son importantes porque cada uno de ellos se están esforzando para poder llegar de la mejor manera y debemos resaltar el gran trabajo que está llevando adelante la Secretaría de Deportes para poder concretar con estos clasificados y dejen a lo más alto a Santa Cruz con su participación”.

La presencia de Santa Cruz en los Juegos Evita constituye un hecho de gran relevancia para el deporte y la inclusión, ya que permite a personas de distintas edades compartir experiencias, promover la vida activa y representar con orgullo a la provincia en una de las competencias nacionales más importantes.