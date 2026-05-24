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El Gobierno Provincial acompañó el homenaje que se brindó a la Prefectura Naval Argentina en Caleta Olivia

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El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, acompañó el acto homenaje a la Prefectura Naval Argentina por su actuación durante la Guerra de Malvinas.

En el marco de una nutrida agenda de trabajo, llevada adelante en la ciudad de Caleta Olivia, autoridades del Ejecutivo Provincial participaron del acto, realizado en la mañana de ayer.

La participación provincial se concretó a través del subsecretario de Coordinación PesqueraDavid Noriega; y la administradora de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UnEPoSC) del Puerto Caleta PaulaIsabel Vázquez; quienes formaron parte de la ceremonia junto a autoridades locales, fuerzas de seguridad y veteranos de la Guerra de Malvinas.

El encuentro permitió reconocer el compromiso, la valentía y el servicio brindado por Prefectura Naval Argentina durante el conflicto del Atlántico Sur, reafirmando la memoria y el reconocimiento permanente hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

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