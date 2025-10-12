El Gobierno Provincial acompañó el 40° Aniversario de El Chaltén e hizo anuncios

El Ejecutivo Provincial, representado por una comitiva de funcionarios, estuvo presente en los actos protocolares realizados por cumplirse 40 años de la creación de El Chaltén. Los oradores fueron el intendente Néstor Ticó, el ministro Jaime Álvarez y el exgobernador mandato cumplido Arturo Puricelli.

En la oportunidad, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, se dirigió a la comunidad de El Chaltén y a las visitas presentes, recordando el contexto histórico de la fecha en que se fundó la ciudad, las opiniones diversas que envolvieron el momento, y valoró el esfuerzo de trabajo de esas primeras etapas, de quienes confiaron en el proyecto, santacruceños que trajeron el esfuerzo de su ahorro, “que vinieron a invertirlo acá y apostaron a que esto iba a ser una gran ciudad turística y no le erraron”.

La confianza puesta en la fundación de El Chalten fue de: “Muchos de esos santacruceños, como decía hoy Arturo (Puricelli) y lo señalaba a Martín Díaz como uno de los primeros pioneros. Es así, mucho de los primeros inversores, de los primeros pobladores que vinieron acá y hoy ven una ciudad mucho más grande, con jóvenes, con escuela primaria, secundaria, internet, banco y un montón de cuestiones haciendo pujante a esta localidad”.

Recibidos por el intendente de la localidad, Néstor Ticó, el acto contó con la presencia del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la senadora nacional Ana Ianni; el diputado provincial Carlos Alegría; la intendenta Karina Bosso, de Gobernador Gregores; la intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías; la presidenta comunal de Tres Lagos, Nayla Fernández; el gobernador mandato cumplido Arturo Puricelli, entre otros vecinos ilustres; autoridades provinciales, municipales, de las organizaciones deportivas, sociales, educativas, fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas de El Chaltén.

Entre los muchos obsequios dados al intendente Ticó y a las fuerzas vivas presentes, el jefe de Gabinete Álvarez entregó un presente al gobernador mandato cumplido Arturo Puricelli en reconocimiento a su valiosa gestión para El Chaltén.

El racconto y los adelantos

Al compartir con los vecinos chaltenenses los vaivenes de la situación actual, Jaime Álvarez hizo referencia a varios temas, entres ellos mencionó sobre el financiamiento que “en una provincia que más del 90% de los recursos son destinados a sueldos y jubilaciones, y queda muy poco para la infraestructura, para salud, educación y seguridad, en ese contexto asumió el gobernador Claudio Vial y comenzó a trabajar”.

Asimismo, ejemplificó las gestiones exitosas que se llevan adelante, al expresar: “Hace pocos días atrás, el 8, estuvimos en Fitz Roy y Jaramillo. Después de 38 años de que pasara la línea de 132 kV de Pico Truncado a Puerto Deseado, se puso en interconexión a Fitz Roy y Jaramillo y ya se encuentra interconectado”. Luego agregó: “Hace tres o cuatro días atrás se pudo destrabar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz en una primera etapa Barrancosa, y 2600 telegramas han sido emitidos a través del banco, a través del correo argentino y los trabajadores santacruceños de esa represa van a comenzar a ser incorporados”.

“Se va a comenzar a trabajar esa represa para que 360 MW de energía puedan ser producidos por ese río, con energía hidráulica para toda la provincia de Santa Cruz” aseveró.

Por otro lado, el ministro de Energía adelantó que “el lunes 20 de octubre van a estar reabriéndose los sobres de la licitación de la ex Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), para que haya nuevas empresas que inviertan en Santa Cruz, estabilizando la producción de petróleo, garantizando los puestos de trabajo y acrecentando nuevamente el desarrollo de las comunidades del flanco norte”.

Asimismo, reconoció: “Muchísimas cuestiones no están resueltas y muchísimo está por hacer. Sabemos y entendemos los problemas y los vamos a resolver. Cuenten con nosotros y tenemos acá a un equipo de trabajo que está predispuesto a escucharlos y a tratar de resolver todos los problemas junto con el intendente, y con las con las diferentes autoridades nacionales, provinciales, sean del partido que sean. No hay ningún problema. Nosotros tenemos que reunirnos y resolver los problemas de la comunidad que eso es primordial”.

“Un fuerte abrazo del gobernador Claudio Vidal, que los lleva en su corazón, y por otros 40 años más” concluyó Jaime Álvarez.

Desde el Municipio

Por su parte, el intendente de El Chaltén, Néstor Ticó, en su breve alocución, en un día de mucho viento, pero sin claudicar en el festejo del 40° Aniversario, en primer lugar se dirigió a Arturo Puricelli: “Agradezco la presencia del fundador de nuestro pueblo. Gracias, Arturo. Sos mi ídolo. Gracias por el coraje y la voluntad”.

En referencia a las políticas públicas de la ciudad, señaló: “Hace varios años venimos peleando por la ampliación del ejido urbano. Seguimos trabajando codo a codo con el gobierno y su gabinete”.

El jefe comunal recordó luego: “Nos comprometimos con el tema tierras, el Municipio, el Concejo Deliberante. Estamos trabajando fuertemente para dar la respuesta a nuestros vecinos”.

“Quiero agradecerle a los empleados municipales, sabemos que sin ellos esto no funcionaría. A los emprendedores y empresarios locales quiero desearles un excelente arranque de temporada” manifestó.

En el cierre de sus palabras, Néstor Ticó reiteró su agradecimiento a los empleados de su municipio; dio las gracias “a los vecinos y vecinas por acompañarlo; al gobierno provincial por la respuesta; a las instituciones educativas y a los clubes de la localidad, por el trabajo maravilloso que hacen todos los días, ¡por un Chaltén para todos!”.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / / Subsecretaría de Producción y Contenidos.