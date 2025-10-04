El Gobierno Provincial acompaña una nueva edición de la Fiesta Provincial del Salmón Chinook en Piedra Buena

Autoridades de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, participaron del acto de apertura de la 6° Edición de la Fiesta Provincial en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, el cual fue encabezado por la intendenta Analía Farías. A lo largo del fin de semana se contará con una serie de propuestas recreativas, culturales y deportivas, que fueron especialmente pensadas para la comunidad.

Esta importante celebración pone en valor la riqueza ictícola de la provincia de Santa Cruz.

Durante toda la fiesta, los guardapescas provinciales tendrán presencia activa en los distintos eventos que se desarrollen, supervisando el cumplimiento de las reglas de la actividad, acompañando a los participantes y colaborando con la organización para asegurar un marco de responsabilidad y orden.

“Es un orgullo estar presentes en esta fiesta que refleja la cultura y la producción de nuestra provincia, trabajando junto a la comunidad y acompañando a los pescadores en cada jornada”, expresó Fernando Marcos, subsecretario de Coordinación Pesquera.

La Fiesta del Salmón Chinook es uno de los encuentros más significativos dentro del calendario provincial de pesca deportiva. Su celebración congrega a pescadores locales y de otras jurisdicciones.

Se caracteriza por promover modalidades como spinning y mosca, todas dentro del marco de pesca con devolución salvo condiciones especiales autorizadas.

Con esta participación, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria reafirma su compromiso con la actividad recreativa, deportiva y turística de la pesca, al mismo tiempo que trabaja para que estas celebraciones generen un impacto positivo en las comunidades, desde el respeto ambiental y la educación en buenas prácticas.