El Gobierno Provincial acompaña el proceso de escrituración de vecinos de Gobernador Gregores

En esta jornada el Ejecutivo de Santa Cruz a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, se hizo presente en Gobernador Gregores para participar del acto de firma de escrituras a familias de la localidad. Se trata de un paso fundamental que permite regularizar la situación de dominio de viviendas.

Durante el acto, que tuvo lugar hoy en las instalaciones del Municipio de Gobernador Gregores, estuvieron presentes, la Escribana Mayor de Gobierno, Marcela Tejada; la intendenta Carina Judith Bosso; el secretario de Hacienda, Eduardo Navarta ; y el director de Obras Públicas, Exequiel Matías.

Para la concreción de este paso fundamental que permitirá a familias de la localidad de Gobernador Gregores avanzar en la regularización dominial de viviendas y el acceso a los títulos de propiedad, aunaron esfuerzos el Ejecutivo Provincial y el Municipio Local.

En ese contexto, la intendenta Carina Bosso destacó la importancia de este avance, sobre el cual manifestó: “Venimos trabajando desde el área de Catastro en un proceso arduo pero muy valioso. Poder entregar las escrituras a familias que hace años las esperan es una enorme satisfacción para todos.

En esta oportunidad, firmaron sus escrituras Erica Hermosilla, Esther Cardoso, Matilde Fernández y los señores Guillermo Schwenzel y Guillermo Rutherford.

Cabe mencionar que en esta instancia se realizó la firma de la documentación, y en los próximos meses las familias recibirán el título formal de sus viviendas.