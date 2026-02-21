El Gobierno promueve la igualdad de oportunidades acercando actividades y servicios a los barrios de Caleta Olivia

Con el objetivo de garantizar mayor equidad en el acceso a actividades deportivas y servicios sociales, se llevó adelante una reunión de trabajo en el CIC Virgen del Valle de la ciudad de Caleta Olivia, orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado en los distintos sectores de la comunidad.

Del encuentro participaron el coordinador del Gobierno de Santa Cruz, Javier Aybar; el secretario de Estado de Deportes y Recreación, Gabriel Murúa; y los integrantes del equipo de la Secretaría de Deportes y Recreación, Rodolfo Juárez y Cecilia Martel.

Durante la jornada se analizaron las dificultades que enfrentan vecinos de barrios alejados del centro y la costanera, donde habitualmente se concentran propuestas recreativas y actividades deportivas. En ese marco, se propuso avanzar en el acercamiento de estas iniciativas a los propios barrios, a fin de que niños, jóvenes y adultos mayores puedan participar sin que la distancia represente una barrera.

Asimismo, se planteó la necesidad de reforzar la presencia de servicios y acciones sociales en territorio, facilitando el acceso a consultas y acompañamiento por parte del Estado provincial, con una mirada inclusiva y comunitaria.

Las autoridades acordaron concretar una nueva reunión para definir el cronograma de trabajo y la implementación de las propuestas, reafirmando el compromiso de promover igualdad de oportunidades y fortalecer el vínculo directo con cada barrio.