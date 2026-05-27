El Gobierno presentó el DeporBingo, una herramienta concreta para fortalecer a los clubes deportivos de Santa Cruz

En un encuentro que tuvo lugar en Río Gallegos, dieron a conocer de manera oficial, el DeporBingo, una nueva herramienta destinada a fortalecer a los clubes e instituciones deportivas de toda la provincia. La iniciativa impulsada por la gestión de Claudio Vidal busca consolidarse como una política pública permanente para el desarrollo deportivo y comunitario.

En un acto realizado en la sede de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, encabezado por el secretario de Estado de Deporte y Recreación, Gabriel Murúa, junto a la presidenta de la Lotería para Obras de Acción Social de Santa Cruz (LOAS), Claudia Pavez, el diputado nacional José Luis Garrido, y el presidente de la entidad deportiva, Martin Cortés, el Gobierno Provincial lanzó oficialmente el programa DeporBingo, una propuesta destinada a brindar nuevas herramientas de financiamiento para clubes deportivos de toda la provincia.

La presentación reunió también a dirigentes deportivos, representantes institucionales y autoridades provinciales.

Una herramienta para fortalecer a los clubes

Durante la presentación, Gabriel Murúa destacó el alcance de la propuesta impulsada por el Gobierno Provincial y aseguró que el objetivo es “acompañar el funcionamiento diario de las instituciones deportivas”.

“Para nosotros es un gusto poder hoy presentar lo que va a ser el DeporBingo para las instituciones de Santa Cruz, esta herramienta que desde el Gobierno de Claudio Vidal se le va a dar a las instituciones deportivas para que puedan trabajar para recaudar fondos”, expresó.

Asimismo, remarcó que desde la Secretaría de Deportes reciben permanentemente solicitudes de ayuda de clubes y asociaciones deportivas. “A través de esta herramienta vamos a contar con un instrumento más para poder canalizar todos estos pedidos y necesidades”, señaló.

Murúa también valoró el trabajo conjunto con la Lotería de Santa Cruz para avanzar en la iniciativa. “La gente de LOAS viene trabajando desde el año pasado en la confección de este DeporBingo, pensando una propuesta concreta para las instituciones deportivas”, indicó.

“El deporte es una política de Estado”

Por su parte, Claudia Pavez puso en valor el acompañamiento del Gobierno Provincial al deporte santacruceño y aseguró que la propuesta se enmarca en una visión integral de las políticas públicas deportivas.

En ese sentido, destacó las inversiones que se vienen realizando en infraestructura deportiva en distintas localidades de Santa Cruz. “Hemos tenido pruebas de ese acompañamiento con canchas de césped sintético y obras en gimnasios de diferentes puntos de la provincia”, sostuvo.

Pavez remarcó además que el Gobierno Provincial “fortalece la actividad deportiva porque la entiende como un espacio de contención y educación para nuestros niños y jóvenes”. “Es sumamente importante y es una política de Estado del Gobierno de Claudio Vidal”, enfatizó.

Cómo funcionará el DeporBingo

La presidenta de LOAS explicó que el DeporBingo funcionará bajo una modalidad similar al tradicional telebingo, adaptada específicamente para clubes y asociaciones deportivas.

“El objetivo es generar recursos genuinos para que cada club pueda autogestionarse a través de la venta de cartones físicos propios, fortalecer sus actividades, sostener proyectos y ampliar su espacio en la comunidad”, explicó.

La inscripción se realizará de manera digital a través de una pestaña específica en la página oficial de Lotería de Santa Cruz, bajo una modalidad “sin papeles”. “Cada club se inscribe directamente, se verifica la documentación junto a la Unidad de Registro Público y, una vez aprobado, puede solicitar los cartones físicos”, detalló.

Según se informó, el programa está destinado exclusivamente a clubes y asociaciones que cuenten con su situación administrativa regularizada.

En ese marco, Pavez agradeció el acompañamiento de la secretaria de Estado de la Unidad de Registro Público, por el trabajo articulado para facilitar la regularización institucional de los clubes.

Ganancias para las instituciones deportivas

Uno de los aspectos centrales del programa es el esquema de distribución de ingresos. Cada cartón tendrá un valor de 25 mil pesos y los clubes obtendrán una ganancia aproximada de 15 mil pesos por unidad vendida, equivalente al 60% del valor total.

“El 60% queda para los clubes y el 40% restante se destina a premios y logística del programa”, precisó Pavez.

Además, indicó que la iniciativa contempla capacitaciones obligatorias sobre juego responsable, destinadas a garantizar la comercialización legal y segura de los cartones.

“Trabajamos por el juego legal, responsable y solidario. Los clubes deberán acceder a una capacitación para comprender estos conceptos y garantizar que los cartones sean comercializados únicamente por mayores de 18 años”, explicó.

Más de 390 clubes podrán participar

Desde el Gobierno Provincial estiman que alrededor de 391 clubes deportivos se encuentran actualmente en condiciones de participar del programa.

“Esperamos que al menos el 50% pueda sumarse en esta primera etapa”, sostuvo Pavez, quien además aclaró que habrá futuras convocatorias para aquellas instituciones que aún no tengan regularizada su situación administrativa.

La funcionaria confirmó que el primer sorteo del DeporBingo está previsto para el próximo 22 de agosto.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Claudio Vidal busca fortalecer el entramado deportivo y social de toda la provincia, promoviendo herramientas de autogestión, inclusión y desarrollo comunitario.

El lanzamiento del DeporBingo se suma a otras acciones impulsadas por la gestión provincial vinculadas a infraestructura, acompañamiento institucional y fortalecimiento de clubes, consolidando al deporte como un eje estratégico dentro de las políticas públicas de Santa Cruz.