El Gobierno presente en los barrios y acompañando a los vecinos

La Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, encabezó una jornada de abordaje territorial en la Parroquia Inmaculada Concepción del barrio Belgrano, en Río Gallegos. La iniciativa, que busca acercar los servicios del Estado a la comunidad, contó con la presencia de un equipo multidisciplinario y la participación activa de los vecinos.

Macchiavelli destacó la importancia de estas jornadas para responder a las necesidades específicas de cada barrio. “Estamos acá en la parroquia con el equipo de salud, con médicos generalistas, pediatras, vacunación, y distintas áreas de Desarrollo en la comunidad”, explicó. El objetivo es “poder acercarnos y compartir con los vecinos, tomar un chocolate, comer algo y ver cuáles son las necesidades en cada lugar para poder hacer la mayor cantidad de gestiones y hacer el Estado presente en el territorio”.

Pediatría y vacunación: las principales demandas

Durante la jornada, la demanda más notoria se centró en el área de pediatría y vacunación. Macchiavelli señaló que se realizaron numerosas inmunizaciones y tratamientos para adultos en diversas áreas. También se registró una importante solicitud de servicios de ginecología, lo que subraya la necesidad de adaptar la oferta de servicios a las particularidades de cada zona.

La Secretaria hizo hincapié en las dificultades que enfrentan algunos barrios, especialmente los de la periferia, para acceder a los espacios de salud. “Por la situación económica que impacta de manera negativa en los barrios de la periferia, que en esta época se vuelve tan complicado, por la lluvia, las calles anegadas, todo lo que pasa, queremos llevarlo al lugar”, afirmó. Además, resaltó que la iniciativa no se limita a la salud, sino que busca ofrecer “todo tipo de gestiones”.

Trabajo conjunto y escucha directa

Un pilar fundamental de estas jornadas es el trabajo colaborativo con diversas organizaciones. “Estamos trabajando con organizaciones sociales, agrupaciones, iglesias, el Estado junto a la gente y codo a codo trabajando para la resolución de los problemas”, enfatizó Macchiavelli, rechazando la idea de una separación entre las instituciones y las organizaciones barriales. “Los clubes barriales, los clubes deportivos y principalmente escuchando al vecino de Río Gallegos de primera mano, de manera directa”, agregó.

Próximos pasos y compromiso con el territorio

La Secretaría confirmó que este tipo de abordajes territoriales se sostendrán en el tiempo. La jornada de hoy continuará mañana, de 13 a 17 horas, en el mismo lugar. La invitación está abierta a todos los vecinos para acceder a áreas de salud, atención, recreación y para plantear inquietudes que el gobierno pueda gestionar o ayudar a articular.

Macchiavelli brindó un ejemplo concreto de cómo el Estado busca facilitar trámites a los ciudadanos. “Andando en el territorio te pasa que llegás y, por ejemplo, hay una mamá que podría sacar el certificado único de discapacidad de su hijo, pero no lo hace porque no tiene la documentación requerida, porque no puede llegarse hasta el lugar donde tiene que hacerlo”, explicó. En estos casos, la Secretaría se compromete a “ayudar a articular todas estas gestiones: documentos, partida de nacimiento, trámites de discapacidad de adultos mayores, de salud, de educación”.

Finalmente, Jazmín Macchiavelli destacó el significado personal y gubernamental de estas iniciativas. “Siempre digo que de ahí venimos nosotros. Cuando a mí me preguntan cómo llegamos a la construcción que hicimos en todos estos años, respondo que nosotros venimos del territorio, salimos y volvemos al territorio que es lo que corresponde: dar la respuesta a la gente”. La funcionaria reafirmó el compromiso del gobierno de Santa Cruz con la presencia activa en los barrios, acercando soluciones y estrechando lazos con la comunidad.