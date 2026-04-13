El Gobierno licita el nuevo sistema de telemedicina provincial

El sistema no reemplaza la atención presencial, sino que se incorpora como una herramienta complementaria que permitirá ampliar el acceso a la salud, optimizar recursos y acercar especialidades médicas a las localidades más alejadas. Dos empresas presentaron totems y realizaron presentaciones de prueba.

En línea con el proceso de modernización que impulsa el gobernador Claudio Vidal, el Gobierno de Santa Cruz avanza en la incorporación de tecnología aplicada a la salud, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario, reducir desigualdades territoriales y mejorar la calidad de atención en toda la provincia

En tal sentido, este lunes la Ministra de Salud, María Lorena Ross, y la Ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, encabezaron en el Auditorio del Hospital Regional de Río Gallegos la apertura de sobres para digitalizar la atención sanitaria.

Esta iniciativa estratégica busca garantizar equidad territorial en el acceso a la salud mediante herramientas tecnológicas de vanguardia. La inversión permitirá modernizar los procesos asistenciales en cada rincón de Santa Cruz durante el presente ciclo administrativo.

Modernización y equidad territorial

Durante el encuentro, se analizaron las propuestas de cuatro oferentes para integrar la red sanitaria provincial: primera firma U.T.E Portal Salud S.A, Go Baires Logística S.R.L y Vitalmed S.A.; segunda firma U.T.E Internacional Health Services Argentina S.A y IT Consults S.A.; tercera firma comercial Medicardio S.R.L; cuarta firma Alegra Med S.A.

La primera y la tercera firma oferente cumplieron con la especificación técnica de proveer un modelo de totem, y sus representantes realizaron una presentación de ellos.

El proyecto no solo contempla el soporte técnico, sino un cambio de paradigma en la prestación del servicio para superar barreras geográficas.

Sobre el alcance del sistema, la titular de la cartera de salud expresó su satisfacción por el avance administrativo: “Estamos contentos porque sabemos que con esto avanzamos muchísimo, más que nada para las localidades más alejadas de la capital”. La funcionaria explicó que la medida busca resolver la histórica dificultad de radicar especialistas en zonas remotas, aclarando que “no se trata de no hacer las gestiones, sino de la voluntad del profesional de querer llegar hacia esas localidades”.

Calidad médica y nuevas tecnologías

La implementación de la telemedicina en la región patagónica responde a una necesidad crítica de conectividad asistencial. El sistema permitirá una “reducción de costos y tiempos de traslado, disminuyendo la carga económica y física para pacientes y familiares”, un factor determinante dadas las distancias de la provincia que el Gobierno Provincial busca mitigar con inversión tecnológica.

Respecto a la metodología de atención, Ross detalló que el servicio se centrará en especialidades que permiten la virtualidad: “Donde no necesitamos al profesional médico que te examine más que por una camarita o por una videoconferencia”. La funcionaria subrayó que, si bien la presencialidad está arraigada, la pandemia demostró que es posible “dar la continuidad a un tratamiento con un especialista por medio de la telemedicina” tras una primera consulta física.

Sostenibilidad y recursos humanos

El proceso entra ahora en una etapa técnica donde una comisión evaluará las propuestas para su posterior adjudicación. En cuanto al recurso humano, la ministra aclaró que el sistema contará con médicos de diversas regiones: “En inicio sería con profesionales de otras provincias, donde está abierto a poder agregar profesionales propios; los que ya tenemos no dan abasto con toda la atención”.

Finalmente, el Gobierno destacó la confianza del sector privado en la gestión provincial, reflejada en la concurrencia de las empresas interesadas. Con esta licitación, se reafirma el compromiso de fortalecer la respuesta sanitaria mediante la “capacitación del personal, asegurando su sostenibilidad y alcance en toda la provincia”, logrando así una cobertura integral y moderna para todos los santacruceños.