El Gobierno firmó convenio para mejorar la urbanización de barrios de Las Heras

El Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Las Heras avanzan con un nuevo proyecto de infraestructura urbana. Este lunes, el gobernador Claudio Vidal y el intendente Antonio Carambia firmaron un convenio, para la construcción de 5.800 metros de cordón cuneta en la localidad.

La obra beneficiará de manera directa a los barrios Calafate y Las Américas, ya que el cordón cuneta será la base necesaria para la posterior colocación de adoquinado, permitiendo mejorar el tránsito y el aspecto general de los sectores intervenidos.

Por su parte, el intendente Antonio Carambia destacó el acompañamiento del Gobierno Provincial: “Es una obra muy esperada por los vecinos de estos barrios, porque es el inicio del mejoramiento de la infraestructura vial”.

Este proyecto se suma al plan de obras públicas, que actualmente se ejecuta en distintas localidades de Santa Cruz, con el fin de generar empleo, desarrollo y mejorar la infraestructura urbana.

