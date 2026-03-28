El Gobierno firmó convenio con Ángeles Especiales para garantizar la continuidad de las prestaciones

Lo hizo a través de la empresa FOMICRUZ S.E., la cual brindará una asistencia económica mensual de 90 millones de pesos hasta el mes de diciembre, incluyendo además el pago correspondiente a las dos cuotas de aguinaldo. De este modo, se contribuirá a fortalecer el funcionamiento de la institución como así también las prestaciones que brinda.

El gobernador Claudio Vidal encabezó hoy, el acto de firma de convenio de la empresa FOMICRUZ S.E. con la Asociación Ángeles Especiales, institución que desarrolla tareas de rehabilitación y acompañamiento terapéutico destinadas a personas con discapacidad en la localidad de Río Gallegos.

Este acuerdo contempla una asistencia económica mensual de 90 millones de pesos hasta el mes de diciembre de este año, incluyendo además el pago correspondiente a las dos cuotas de aguinaldo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios que brinda la institución.

En la oportunidad, el mandatario provincial fue acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen; la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y el presidente de FOMICRUZ, Fernando Rodrigo Baños. Por parte de la Asociación Ángeles Especiales participaron su presidenta, Laura Pissinis, junto a María José Salvini y Natalia Kusch, integrantes de la comisión.

Desde el Ejecutivo Provincial se destacó la importancia del trabajo que lleva adelante la asociación, no solo en el ámbito de la rehabilitación, sino también en el acompañamiento integral a las familias y su aporte a la comunidad. En ese sentido, se remarcó el compromiso de acompañar a las instituciones que cumplen un rol fundamental en la sociedad, fortaleciendo su funcionamiento y asegurando la continuidad de prestaciones esenciales.

Esta acción se enmarca en una política de apoyo y articulación con organizaciones de alto impacto social, reafirmando el rol de un Estado presente que acompaña y genera respuestas concretas.