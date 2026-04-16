El Gobierno entregó 25 terrenos y anticipó la inauguración de la guardia pediátrica del Hospital de Río Gallegos

En el marco de la política habitacional que impulsa el gobernador Claudio Vidal, hoy se entregaron 25 terrenos con servicios a vecinos de Río Gallegos. A la vez, se anunció que la semana que viene se entregará la obra de la Guardia Pediátrica del Hospital Regional.

En una ceremonia que fue encabezada por la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el presidente del Instituto de Desarrollo, Urbano y Vivienda, Marcelo De La Torre; y el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, el Gobierno de Santa Cruz, llevó adelante la entrega de terrenos con servicios a 25 familias de Río Gallegos. Acompañaron también integrantes del gabinete, y los concejales del Bloque SER Santa Cruz del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Ayrton Ruay, Daiana Rutherford y Giulliana Tobares.

Durante el acto que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se destacó que las familias que accedieron hoy a las unidades parcelarias que están ubicadas en los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre, cuentan con una importante antigüedad dentro del registro con postulaciones que, en muchos casos, datan desde el año 2019 en adelante.

Respuesta a las demandas de la comunidad

En ese marco, el titular de IDUV, Marcelo De La Torre manifestó en primera instancia la labor realizada por el equipo de trabajo del ente para poder avanzar de manera periódica con la entrega de terrenos. Asimismo, expresó que, “ante la demanda habitacional existente, no es fácil para el Gobierno dar respuestas inmediatas”, pero resaltó que todo el personal del IDUV está trabajando para dar respuesta en el corto plazo.

Terrenos con servicios

Más adelante, De La Torre recordó que el año pasado junto al gobernador Claudio Vidal, empezaron a trabajar en un plan que pudiera resolver la demanda habitacional y en aquel momento el pedido expreso fue que los terrenos que se entreguen cuenten con los servicios.

“Como Gobierno, recibimos muchas quejas y pedidos, y la verdad que, en este corto tiempo de gestión, tenemos en ejecución obras en la mayoría de las localidades del interior provincial”, aseguró.

Por otra parte, manifestó que “el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande, sabemos que no alcanza y no satisface a todos, pero quiero que sepan que vamos a avanzar lo más rápido posible con las obras y para llevar solución a los vecinos”.

Obras fundamentales para la capital santacruceña

“Actualmente, estamos construyendo viviendas, polideportivos, escuelas, y estamos avanzando en la ampliación y terminación de hospitales. La semana que viene se va a entregar la guardia pediátrica del Hospital Regional Río Gallegos. Además, en la capital provincial, tenemos las obras de la Liga de los Barrios y las cincuenta y seis viviendas que esperamos entregar el mes que viene”, detalló.

En relación a las viviendas que serán entregadas próximamente, De La Torre, explicó que el sorteo de las mismas se llevará adelante con Lotería de Santa Cruz.

“Si bien el estado demoró un tiempo, estamos llegando a dar soluciones, y nos llena de orgullo ser una pequeña parte para mejorar el futuro de cada vecino y de las veinticinco familias que hoy recibieron el terreno”, cerró.