El Gobierno de Santa Cruz y Unico Silver avanzaron en una agenda técnica vinculada al proyecto Joaquín

Autoridades del Ministerio de Energía y Minería mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la empresa para avanzar en la articulación técnica e institucional vinculada al control y seguimiento de proyectos mineros en Santa Cruz, en línea con la directiva del gobernador Claudio Vidal de promover el desarrollo de nuevas reservas bajo criterios de sustentabilidad y uso racional de los recursos naturales.

Autoridades del Gobierno Provincial mantuvieron una reunión de trabajo con directivos de la compañía de capitales australianos Unico Silver Argentina S.A., que actualmente desarrolla tareas de exploración en el proyecto Joaquín, ubicado en cercanías de la localidad de Gobernador Gregores, dentro del Macizo del Deseado santacruceño.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello; el secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; y el secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías. También participaron las subsecretarias de Evaluación de Impacto Ambiental, Katiza Dragnic; y de Contralor Ambiental Zona Sur, Guillermina Marderwald, todos integrantes del Ministerio de Energía y Minería.

Por Unico Silver Argentina S.A. estuvieron presentes Patricio Brividoro, vicepresidente de Exploración, acompañado por Ana Zavall y Mario Álvarez.

Durante la reunión, representantes de las áreas de Minería, Recursos Hídricos y Fiscalización avanzaron en una agenda de articulación técnica e institucional orientada a fortalecer los mecanismos de control administrativo, ambiental y de fiscalización sobre los proyectos mineros que se desarrollan en Santa Cruz.

Así mismo, se abordaron aspectos vinculados a la coordinación interáreas, el intercambio de información técnica y la optimización de procedimientos, con el objetivo de consolidar una gestión más eficiente, integrada y transparente de la actividad minera.

Desde el Ministerio de Energía y Minería, destacaron la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas técnicas y las empresas que operan en la provincia, entendiendo que la articulación institucional resulta fundamental para acompañar el desarrollo de la actividad minera bajo estándares de control, seguimiento y cumplimiento normativo acordes a las demandas actuales de Santa Cruz.

En ese sentido, remarcaron que estas acciones se desarrollan por directiva del gobernador Claudio Vidal, impulsando el desarrollo de nuevas reservas para el futuro de Santa Cruz, preservando y promoviendo un uso racional y sustentable de los recursos naturales.