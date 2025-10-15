EN VIVO
El Gobierno de Santa Cruz sigue impulsando la transparencia y eficiencia con la implementación del GDE

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes, junto a la Secretaría de Modernización dependiente de la Jefatura de Gabinete, firmó el primer instrumento legal (resoluciones, disposiciones, entre otros) mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

La firma se realizó en el marco de una jornada de trabajo articulada entre las áreas de Despacho, Asuntos Jurídicos y la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio, dando un paso conjunto hacia la transformación digital del Estado.

La implementación del GDE marca el inicio de una nueva etapa de transparencia, eficiencia y digitalización en los procesos de gestión.

El Gobierno de Santa Cruz avanza en su compromiso con una gestión más ágil, abierta y transparente, fortaleciendo la confianza y el mejoramiento del funcionamiento institucional.

