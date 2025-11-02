El Gobierno de Santa Cruz refuerza la formación laboral en Río Gallegos y acompaña la finalización del curso de retroexcavadora

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A., Vialidad Provincial y Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), propicia la etapa práctica del Curso de Capacitación en Operación de Retroexcavadora, una propuesta que forma parte de la política provincial orientada a generar empleo genuino y fortalecer la formación de mano de obra calificada en sectores estratégicos.

La instancia final de la capacitación comenzará este lunes 3 de noviembre, a las 9:00 horas, en las instalaciones ubicadas en calle Sureda 99 de Río Gallegos. Esta fase práctica representa la culminación del proceso formativo iniciado en julio, que incluyó la etapa teórica y evaluativa ya completada con éxito por los participantes.

El referente de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez, destacó la importancia del programa y el compromiso de los participantes. “El inicio de las prácticas marca el último paso para que estos santacruceños y santacruceñas puedan obtener su certificación y se incorporen al mercado laboral con habilidades de alto valor. Además, anunciamos este nuevo curso de Mantenimiento, que busca no solo formar, sino también cuidar la infraestructura de la provincia”, señaló el funcionario.

Próximo Curso Certificado por la Universidad: Mantenimiento Preventivo

Asimismo, se anunció la continuidad del ciclo formativo con el lanzamiento del Curso de Inspección y Mantenimiento Preventivo de Retroexcavadora, que contará con certificación universitaria. Esta nueva propuesta busca garantizar el mantenimiento y la durabilidad de la maquinaria que forma parte del patrimonio provincial.

Desde el Gobierno provincial recordaron que la fecha de inicio de este nuevo curso será comunicada próximamente a través de los canales oficiales, reafirmando así el compromiso con la capacitación técnica y profesional como eje para impulsar el empleo junto al desarrollo en la provincia.