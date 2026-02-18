El Gobierno de Santa Cruz participó del traspaso de mando de las autoridades de Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas

Esta mañana, el Ejecutivo Provincial representado por la subsecretaría de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes del Ministerio de Seguridad, Sandra Gordillo, se hizo presente en la ceremonia de cambio de jefatura de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas, en las instalaciones de la fuerza en la ciudad capital.

La jornada institucional estuvo marcada por el rigor administrativo y el simbolismo propio de las fuerzas federales, donde se formalizó el relevo de las autoridades que encabezarán las acciones de control y seguridad en la región. Durante el evento, el Prefecto Principal Sergio Ariel Esquivel procedió a la lectura de su orden de despedida, marcando el cierre de una etapa de servicio en la dependencia local para dar paso a sus nuevas funciones como jefe del Departamento Operaciones de la Prefectura de Zona Mar Argentino Sur.

En este marco de recambio estratégico, se dio lectura al mensaje oficial interno del Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Pérez, el cual dispuso los traslados y designaciones que rigen a partir de la fecha. La resolución administrativa oficializó el movimiento de mandos dentro del cuerpo general escalafón general, estableciendo que el Prefecto Principal Alejandro Daniel Lanciotti asuma de forma efectiva la conducción de la Prefectura Río Gallegos e Islas Malvinas.

La integración entre las áreas de seguridad del gobierno de la provincia y las fuerzas federales resulta clave para el desarrollo de protocolos de emergencia y la vigilancia territorial. Por ello, el acto alcanzó su punto culminante cuando el Prefecto de Zona Mar Argentino Sur realizó la puesta en posesión del cargo al Prefecto Principal Lanciotti, quien desde hoy liderará las operaciones de la fuerza en esta jurisdicción estratégica, bajo el compromiso de mantener la colaboración estrecha con el Ejecutivo santacruceño en materia de protección civil y seguridad náutica.