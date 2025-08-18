EN VIVO
El Gobierno de Santa Cruz participó del acto por el 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

El Gobierno de Santa Cruz acompañó en Río Gallegos, la ceremonia por el 175° Aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, realizada este domingo en la plaza que lleva el nombre del Padre de la Patria.

En el acto se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento que recuerda la figura del Libertador, en homenaje a su legado histórico y a los valores que marcaron el proceso independentista de nuestra Nación.

En representación del Ejecutivo Provincial participaron la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas y la ministra Secretaria General de la Gobernación, Cecilia Borselli. Asimismo estuvieron presentes, la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Reneé Fernández; autoridades de la cartera social provincial y de la comuna local; y fuerzas de seguridad.

Durante la ceremonia se destacó la importancia de mantener vivo el ejemplo de San Martín, como símbolo de unidad, compromiso y lucha por la libertad, valores que continúan vigentes y que invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro de la Nación.

