El Gobierno de Santa Cruz logró una nueva ruta aérea a El Calafate con la empresa Flybondi

El Gobierno de Santa Cruz gestionó el incremento de vuelos hacia El Calafate y la apertura de una ruta directa con Córdoba que comenzará a operar en diciembre.

En el marco del trabajo sostenido que impulsa el Gobierno Provincial, el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria anunció que la empresa Flybondi incrementará sus frecuencias de vuelo hacia El Calafate durante el período de verano diciembre–marzo, y pondrá en marcha una nueva ruta directa con Córdoba, con vuelo inaugural previsto para el 12 de diciembre de 2025.

El anuncio es resultado directo de las gestiones llevadas adelante por parte del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de la Producción, en articulación con el sector privado.

Las nuevas frecuencias confirmadas por la compañía son:

Buenos Aires – El Calafate: pasará de 4 a 16 vuelos semanales.

Ushuaia – El Calafate: pasará de 2 a 6 vuelos semanales.

Nueva ruta El Calafate – Córdoba: comienza el 12 de diciembre, a la venta desde el 2 de octubre.

“Estos resultados no son anuncios aislados de una empresa. Son fruto de la decisión del gobernador Claudio Vidal de devolverle centralidad al turismo en la agenda de desarrollo productivo de Santa Cruz”, afirmó la ministra Nadia Ricci.

En la misma línea, el secretario de Turismo, Rubén Martínez, señaló que “sabemos que sin conectividad no hay crecimiento turístico posible. Por eso gestionamos cada ruta, cada frecuencia, cada oportunidad para que los destinos santacruceños estén más cerca del país y del mundo”.

Desde el Gobierno de Santa Cruz se continúa trabajando para generar más oportunidades de inversión, empleo y desarrollo local a través del fortalecimiento de la conectividad y la consolidación del turismo como motor de la economía provincial.