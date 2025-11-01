El Gobierno de Santa Cruz lanza el portal SARHA este 1 de noviembre

Personal del área de Fiscalización dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento de Empleo Público y Recursos Humanos del Ministerio de la Secretaría General de la Gobernación, dio a conocer detalles del lanzamiento oficial del portal del Sistema de Administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes (SARHA) correspondientes a trabajadores de la administración pública provincial. El mismo entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre.

En este sentido, la Subsecretaría de Producción y Contenidos dialogó con la capacitadora del SARHA, Luisina Hubinsky quien habló de la plataforma y de las particularidades de la cual van a tener acceso todos los trabajadores de la administración pública. “A partir de mañana ya entra en vigencia el portal SARHA para los trabajadores de la administración pública provincial”.

“Es de público conocimiento que todos poseen acceso a SARHA Online donde se vuelca toda la información de cada trabajador acerca de su área de personal correspondiente desde la actualización del grupo familiar; antecedentes laborales, por lo que esto es la base para el pago de algunos conceptos y beneficios tales como licencias”, continuó.

Asimismo, Hubinsky sostuvo que “los haberes de los trabajadores se liquidan a través del sistema SARHA, y la idea de esta nueva plataforma es que puedan ingresar a resolver todas las dudas que puedan llegar a tener a la hora de ingresar o explorar el sistema. A su vez, el portal cuenta con normativas vigentes como Convenios Colectivos de Trabajo; herramientas e información mencionada anteriormente”.

La nueva plataforma es “una herramienta que complementa el sistema SARHA y contará con diferentes accesos donde el usuario podrá ver todo lo relacionado a su situación laboral”.

Finalmente, Luisina Hubinsky señaló que dicho portal contará con un URL oficial del SARHA estará vigente a partir del 1° de noviembre, bajo el dominio www.portalsarha.santacruz.gob.ar.