El Gobierno de Santa Cruz inició la construcción del nuevo polideportivo en Comandante Luis Piedra Buena

La obra, anunciada por el gobernador Claudio Vidal, busca fortalecer el desarrollo deportivo y social de la comunidad con infraestructura moderna y espacios de encuentro para los vecinos.

El Gobierno de Santa Cruz comenzó con la construcción del nuevo polideportivo en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, una obra impulsada por el gobernador Claudio Vidal y que representa un avance significativo en materia de infraestructura deportiva y social.

Del acto de inicio de obra participaron el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De la Torre, junto a la intendenta Analía Farías y representantes de la empresa Chimen Aike, encargada de ejecutar los trabajos.

El proyecto tiene como objetivo impulsar el desarrollo deportivo y la integración comunitaria, a través de un espacio moderno y funcional destinado a la práctica de distintas disciplinas y actividades recreativas.

Características

El edificio contará con una cancha principal, gimnasio, vestuarios, áreas administrativas y servicios, en el marco de una infraestructura de alta calidad pensada para brindar mejores condiciones a los vecinos.

La obra tendrá un plazo de ejecución estimado de 12 meses y forma parte de una política impulsada por el Gobierno provincial para generar más espacios de encuentro, inclusión y crecimiento en distintas localidades de Santa Cruz.

De esta manera, el Ejecutivo provincial continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura pública, con iniciativas que promueven el desarrollo social, el deporte y la calidad de vida de la comunidad.