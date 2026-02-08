El Gobierno de Santa Cruz inauguró el Sendero Aikén en la Ría Desead

El intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez y el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, inauguraron el Sendero Aikén, una nueva infraestructura que se incorpora a la Reserva Provincial Ría Deseado y fortalece el uso responsable del área protegida.

El sendero forma parte del proyecto “Fortalecimiento de la Reserva Provincial Ría Deseado – Puerto Deseado para el aprovechamiento sostenible”, financiado a través de la línea ASETUR y desarrollado de manera conjunta por la Fundación Patagonia Natural, el Consejo Agrario Provincial, la Municipalidad de Puerto Deseado y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas a poner en valor los recursos naturales de Santa Cruz, promover el turismo sostenible y fortalecer el vínculo de la comunidad con su territorio.

Durante el acto, el presidente del CAP, Hugo Garay, destacó la importancia del trabajo articulado y señaló: “Este tipo de proyectos nos permiten ordenar el uso del territorio, cuidar nuestra biodiversidad y generar espacios que acercan el conocimiento científico y ambiental a la comunidad”.

El Sendero Aikén está pensado como un espacio de recreación, educación ambiental y divulgación científica, que contribuye a la conservación de la Reserva y al desarrollo local de Puerto Deseado.

Desde el Consejo Agrario Provincial se reafirma el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que promuevan el cuidado del ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y el fortalecimiento de las áreas protegidas en todo el territorio santacruceño.