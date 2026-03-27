El Gobierno de Santa Cruz fortalece el rol social de las iglesias mediante el diálogo interreligioso

La Secretaría de Estado de Culto encabezó la primera mesa de diálogo interreligioso del año, en Casa de Gobierno, para implementar un esquema de abordaje territorial junto al Ministerio de Desarrollo Social.

El Salón Gregores de la Casa de Gobierno fue el escenario de la cuarta reunión de la mesa de diálogo interreligioso, marcando el inicio de la agenda operativa 2026 para el sector. La propuesta central del Ejecutivo es transformar a los referentes religiosos en preventores dentro de sus propias comunidades, ofreciéndoles formación específica en áreas críticas de salud mental y vulnerabilidad social.

Al respecto, la secretaria de Estado de Culto, Mónica Pereyra, destacó la importancia de este paso técnico: “Lo que nosotros planteamos es ofrecerles desde el Estado herramientas que ayuden, por ejemplo, en la prevención del suicidio, en adicciones, abuso sexual infantil y ludopatía”.

Sinergia interministerial y abordaje integral

La ejecución de este programa requiere un trabajo articulado que trasciende la órbita de Culto. Por ello, la reciente mesa de diálogo contó con la participación de la secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración, Jazmin Macchiavelli, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con el objetivo de sumar una perspectiva de derechos y salud pública a la labor espiritual.

Pereyra subrayó que, si bien las iglesias ya contienen estas realidades, el aporte estatal brindará un marco profesional a dicha tarea: “Las comunidades de fe ya las están abordando con herramientas espirituales, nosotros queremos darle otra impronta y que eso los habilite como preventores”.

Según la funcionaria, esta metodología permite que, cuando una persona se acerque con una problemática compleja, “la gente ya esté preparada para poder abordarla” de manera efectiva y coordinada con los dispositivos públicos.

Federalización y conectividad en el territorio

Uno de los pilares de la gestión para este 2026 es que el impacto de la mesa de diálogo no quede circunscripto a la capital provincial. Gracias al uso de las tecnologías de la comunicación, referentes de diversas localidades pudieron participar de forma remota, garantizando que el programa tenga un alcance federal dentro de Santa Cruz.

“La novedad es que no es solamente para la gente de Río Gallegos; a través del Zoom tenemos la posibilidad de que todos aquellos que estén en las diferentes localidades se sumen”, explicó la secretaria, quien además confirmó que la próxima reunión quedó pactada para finales de mayo. Este esquema de trabajo bimensual busca “activar la fe en el pueblo santacruceño en todos los rincones de la provincia”, replicando acciones simbólicas y operativas en cada comuna.

Finalmente, la funcionaria reflexionó sobre el sentido profundo de esta articulación entre el Estado y los referentes religiosos, señalando que la meta es resolver urgencias que a veces son invisibles en otros ámbitos: “Queremos abordar desde un lugar de Gobierno estas temáticas, que no se ven en otros ministerios, y con la ayuda de las comunidades de fe sí las vamos a poder realizar”.