El Gobierno de Santa Cruz entregó títulos de propiedad a familias de Piedra Buena

En el marco del 192° Aniversario del Nacimiento del Comandante Luis Piedra Buena, y el 92° Aniversario de la Imposición de su Nombre a la localidad, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), llevó adelante la entrega de 23 títulos de propiedad a familias de la comunidad.

El acto se desarrolló ayer por la tarde en el Salón de Usos Múltiples del municipio, y contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal, quien destacó: "Esto tiene que ver con una enorme decisión política del gobierno provincial, pero es posible gracias al equipo del IDUV, porque realmente trabajan y están construyendo el IDUV que todos queremos, en beneficio de la sociedad".

Asimismo, la intendenta Analía Farías subrayó la importancia de este paso para los vecinos y vecinas: "Tener el título de propiedad de la vivienda es el sueño de muchos de nosotros. Es el esfuerzo de cada familia en cada hogar. Gracias al Gobierno de la provincia y al IDUV, porque esto se logra trabajando a conciencia y en conjunto".

Por parte del IDUV, participaron su presidente Cristian Mansilla; el vocal por el Ejecutivo, Pablo Álvarez; la gerenta administrativa, Carina Vera; la gerenta Técnica, Cynthia Banciella Dickie; la gerenta Contable, Pamela Luna; la gerenta de Auditoría Contable, Paola Ciancio; y los representantes de la Dirección de Escrituraciones, Alberto Oyarzo y Julia Villa.