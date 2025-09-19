El Gobierno de Santa Cruz entregó más de 40 títulos de propiedad en Puerto San Julián

En el marco del 124° aniversario de la localidad de Puerto San Julián celebrado ayer, el Gobierno de Santa Cruz a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó 47 títulos de propiedad de vivienda a vecinos de esa comunidad.

El acto, fue encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; acompañado del intendente municipal, Daniel Gardonio; el vocal por el Ejecutivo del IDUV, Pablo Álvarez y el director de Escrituraciones del organismo, Alberto Oyarzo; además de autoridades provinciales y locales.

En un acto emotivo para la comunidad y, principalmente, para cada una de las familias que logró obtener el título de propiedad; Daniel Álvarez expresó: “Es un momento histórico acá en San Julián, el IDUV está entregando títulos de propiedad a 47 familias que en algunos casos estaban esperando el mismo hace muchos años.”

Además, el funcionario provincial explicó: “Entendemos que se está reparando un acto de injusticia administrativa que como Gobierno estamos haciendo solamente lo que nos compete, en nuestra misiones y funciones, es la responsabilidad como gobernantes: hacer bien las cosas.”

“Siguen habiendo muchos vecinos a lo largo de la provincia esperando que este acto se repita, y ojalá que podamos ir localidad por localidad haciendo más reparaciones históricas”, sostuvo.

Además, agregó que “en este acto, en Puerto San Julián, estamos dando muestra de lo que es el Gobierno y de quien conduce los destinos de esta provincia de Santa Cruz: del Gobernador Claudio Vidal. Y destacamos al equipo de trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda que está haciendo realmente un trabajo espectacular que nos llena de orgullo”, indicó Daniel Álvarez.