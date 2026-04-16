El Gobierno de Santa Cruz continúa fortaleciendo la gestión de recursos humanos en la administración pública provincial

El Gobierno de Santa Cruz continúa avanzando en el fortalecimiento de las áreas de personal del Estado provincial, en línea con los ejes de gestión impulsados por el gobernador Claudio Vidal, centrados en la transparencia, la formación del capital humano y la mejora en la prestación de los servicios públicos.

Desde enero, y de manera sistemática, se desarrollan mesas de trabajo todos los miércoles con equipos de personal de los distintos organismos, consolidando un espacio de articulación clave para unificar criterios y optimizar procesos.

En ese marco, la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, encabezó una nueva reunión con áreas de personal de ministerios que ya operan con el sistema de liquidación SARHA. El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la participación de la Secretaría de Estado de Gestión Pública, la Subsecretaría de Fortalecimiento del Empleo Público y Recursos Humanos y el equipo de Fiscalización del sistema.

Durante la jornada se abordaron aspectos operativos y de gestión cotidiana, con especial énfasis en la necesidad de consolidar criterios comunes y mejorar la calidad de la información. El intercambio directo con las áreas permitió avanzar en la resolución de situaciones específicas y reforzar el rol de la fiscalización como herramienta central para garantizar transparencia y eficiencia.

Boggio destacó la importancia del sistema SARHA para ordenar y clarificar la situación del personal en cada ministerio, y ratificó el compromiso del Gobierno con una administración más moderna, integrada y eficiente.

Como parte de este proceso, la Subsecretaría de Fortalecimiento del Empleo Público y Recursos Humanos avanza en la elaboración de un manual de procedimientos administrativos, que permitirá estandarizar las metodologías de trabajo en toda la administración pública.

En términos de implementación, durante marzo se logró incorporar al Ministerio de Energía y Minería al sistema, mientras que se continúa trabajando para sumar próximamente al Servicio Penitenciario, con el objetivo de alcanzar una cobertura integral en todo el Estado provincial.

A su vez, el Gobierno mantiene reuniones estratégicas con organismos como ARCA y la Contaduría General, con el fin de unificar criterios y consolidar una hoja de ruta común. La articulación entre áreas es considerada un factor clave para garantizar una implementación sólida y sostenida del sistema.

La decisión política es avanzar hacia una gestión transversal, donde todas las áreas involucradas en el proceso de liquidación trabajen de manera coordinada. Este enfoque no solo mejora la operatividad, sino que también reduce errores y fortalece la calidad de la gestión pública.