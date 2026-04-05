El Gobierno de Santa Cruz apuesta al deporte y la inclusión: la obra del polideportivo de Piedra Buena sigue adelante

Significa una inversión de más de $4.535 millones. La gestión de Claudio Vidal a través del IDUV reafirma su compromiso para reactivar la obra pública en toda la provincia. La infraestructura púbica permitirá mejorar la calidad de vida de la población.

El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, avanza con una fuerte política de inversión en infraestructura pública a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), con la construcción del nuevo polideportivo en Comandante Luis Piedra Buena, una obra estratégica que demandará una inversión de $4.535.495.363,16.

La iniciativa forma parte de un esquema de obra pública que busca reactivar proyectos, dinamizar la economía local y fortalecer el entramado social en distintas localidades de la provincia.

El proyecto, ya en ejecución desde mediados del mes de marzo, contempla la construcción de un edificio de 2.448 metros cuadrados cubiertos, diseñado para albergar múltiples disciplinas deportivas y actividades comunitarias, con espacios como cancha principal, gimnasio, vestuarios y áreas administrativas.

Una inversión con impacto social y comunitario

Desde el IDUV, que encabeza Marcelo de la Torre, destacan que esta obra no solo representa una mejora en infraestructura, sino también una apuesta concreta al desarrollo social, la inclusión y la generación de oportunidades para jóvenes y familias de la localidad, a través del deporte.

El nuevo polideportivo se proyecta como un espacio moderno y funcional destinado a promover la actividad física, el encuentro comunitario y la integración social, en línea con las políticas impulsadas por la gestión de Claudio Vidal.

En ese sentido, la construcción de este tipo de infraestructura responde a una visión estratégica del Gobierno provincial, que prioriza la inversión en espacios públicos de calidad como herramienta para mejorar la calidad de vida de la población.

El rol del IDUV en la reactivación de la obra pública

La obra es ejecutada a través del IDUV, organismo clave en la planificación y desarrollo de infraestructura en Santa Cruz, que viene llevando adelante un proceso de reactivación de proyectos considerados fundamentales para las comunidades.

Autoridades del instituto remarcaron que este polideportivo se inscribe en una política más amplia de recuperación de obras paralizadas y ejecución de nuevos proyectos en toda la provincia, con financiamiento orientado a dar respuestas concretas a demandas históricas.

Con un plazo estimado de 12 meses de ejecución, el nuevo polideportivo de Comandante Luis Piedra Buena se perfila como una de las inversiones más relevantes en materia deportiva y social del año, consolidando la presencia del Estado provincial en el territorio y reafirmando el compromiso con el desarrollo integral de Santa Cruz.