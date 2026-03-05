El Gobierno de Santa Cruz anunció el cronograma de pago de haberes de febrero

El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura confirmó las fechas de acreditación de haberes correspondientes al sector público provincial. En esta oportunidad, el esquema indica que mañana jueves 5 de marzo se realizará el pago de haberes a la totalidad de los agentes activos de la administración pública y cargos de conducción de nivel dirección, en tanto, el miércoles 11 de marzo, se acreditarán los salarios correspondientes a los cargos políticos superiores.

Este esquema de pagos ha sido diseñado para garantizar la acreditación de los ingresos el cuarto día hábil del mes, cumpliendo estrictamente con el marco legal vigente en la provincia, que establece como plazo máximo el quinto día hábil. Con esta medida, el Estado provincial busca brindar previsibilidad y certeza a todos los trabajadores sobre la disponibilidad de sus fondos dentro de los términos de la ley.

La organización de este calendario responde a la necesidad de reordenar el esquema financiero estatal ante la coyuntura económica actual, marcada por la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación nacional y la caída en la recaudación general. De esta manera, se prioriza una administración responsable y transparente de los recursos públicos para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado.