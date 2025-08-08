El Gobierno de Santa Cruz acompañó la 3ª edición de la Expo "Sin Límites"

En el auditorio “Osvaldo Bayer” de la Unidad Académica de Puerto San Julián de la UNPA, se llevó a cabo este jueves la tercera edición de la Expo "Sin Límites", una jornada dedicada a la sensibilización y visibilización de derechos de las personas con discapacidad, jornada que contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera Social.

La participación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración responde al compromiso del Gobierno Provincial en la promoción de políticas inclusivas. En este contexto, la subsecretaria de Discapacidad, Alejandra Ulloa, afirmó: “Desde el área provincial de Discapacidad apoyamos estos espacios de diálogo y compromiso por una sociedad más justa, inclusiva y amigable para todas las personas”.

En el marco de su agenda en la localidad, el día viernes, la funcionaria provincial mantuvo una reunión con la directora de Acción Social Natalia Verón, y la jefa de Departamento de Discapacidad e Inclusión Virginia Llaneza de la Municipalidad de Puerto San Julián con el objeto de coordinar una agenda de trabajo conjunta, dando continuidad a la articulación con las áreas comunales de toda la provincia. Posteriormente mantuvo una reunión con Diego de la Mata, referente de AADIS (Asociación de Ayuda al Discapacitado).

En este sentido, Ulloa destacó la importancia de la colaboración con los distintos municipios y organizaciones: “El trabajo conjunto con las comunas, instituciones, organizaciones y la comunidad en general es fundamental para avanzar hacia la integración social y la eliminación de barreras”. Asimismo, subrayó que el trabajo mancomunado representa un gran avance hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, siguiendo los lineamientos que plantean el gobernador Claudio Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas.