El Gobierno de Santa Cruz acompañó el homenaje a los 44 héroes del ARA San Juan

En un emotivo acto realizado en el barrio ADOSAC de Río Gallegos, el Gobierno de Santa Cruz acompañó a Víctor Burgos, Vecino Ilustre, quien año a año organiza el homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

La ceremonia fue encabezada por la senadora nacional Natalia Gadano y el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, acompañados por autoridades municipales, fuerzas de seguridad, representantes de instituciones y familiares de las víctimas, quienes se acercaron desde distintos puntos del país para participar de la jornada.

Durante el encuentro, se rememoró que el ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba entre Ushuaia y Mar del Plata, con una tripulación integrada por 44 marinos. Luego de una búsqueda internacional que duró quince días, el submarino fue hallado un año después, a unos 900 metros de profundidad, cerca del Golfo San Jorge.

El acto incluyó la entonación del Himno Nacional, mensajes religiosos y el descubrimiento de tres murales conmemorativos, cada uno con un profundo significado simbólico, en homenaje a la valentía, el compromiso y el sacrificio de los marinos.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega del sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real, realizada por su esposa e hija, Susana Vizcarra y Camila Estefanía Real, al referente provincial de los héroes del ARA San Juan, Víctor Burgos, quien impulsa el reconocimiento y la memoria en Santa Cruz.

También se entregaron presentes de gratitud a vecinos y colaboradores que acompañan permanentemente esta causa, destacando el compromiso ciudadano en mantener viva la memoria de los 44.

El acto concluyó con un minuto de silencio en homenaje a los 44 marinos y la interpretación de la Marcha de la Armada Argentina, bajo un cerrado aplauso de los presentes, que reafirmaron su compromiso con la memoria y el orgullo nacional.