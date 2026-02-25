El Gobierno de Santa Cruz acompañó a jóvenes deportistas caletenses en su camino al alto rendimiento

La Secretaría de Estado de Deporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración, concretó un respaldo para que continúen su progreso en el circuito nacional y puedan representar a la provincia en todo el país.

La iniciativa se enmarca en la política deportiva que impulsa el gobernador Claudio Vidal, quien ha definido como prioridad el acompañamiento a los talentos santacruceños y el fortalecimiento del deporte en todo el territorio provincial, garantizando igualdad de oportunidades y una presencia real del Estado junto a las familias.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Deporte, brindó apoyo a dos jóvenes jugadores de pádel de Caleta Olivia que compiten a nivel nacional, en un trabajo que busca aliviar el esfuerzo económico que implica sostener sus carreras deportivas y permitirles continuar con su proyección en el alto rendimiento.

Al respecto, el titular de la cartera Deportiva provincial, Gabriel Murúa, destacó la importancia de esta política pública y señaló: “Sabemos lo que significa sostener un calendario nacional, los viajes, la preparación, el equipamiento. Por eso el Estado provincial tiene que estar presente para generar igualdad de oportunidades”.

Durante el encuentro se transmitió el saludo del Mandatario Provincial, quien se encuentra desarrollando agenda de trabajo en la localidad de Perito Moreno, y se ratificó el compromiso de continuar generando herramientas concretas para que los deportistas santacruceños puedan crecer y desarrollarse en igualdad de condiciones.

Ambos jóvenes compartieron el sacrificio que demanda competir en el circuito nacional, con viajes permanentes a distintas provincias, entrenamientos de alta exigencia y la necesidad de contar con equipamiento específico para cada torneo, lo que representa una inversión constante para sus familias.

En ese sentido, destacaron que este acompañamiento será clave para poder afrontar el calendario anual de competencias, que incluye fechas en distintos puntos del país y la posibilidad de sostener el nivel competitivo con el objetivo de posicionarse entre los mejores del ranking nacional e integrar futuras convocatorias a la selección argentina.

Asimismo, Murúa remarcó además el sentido social de la medida y afirmó: “Queremos que ningún joven con proyección deportiva se quede en el camino por una cuestión económica. Esa es la política deportiva que estamos llevando adelante en toda la provincia”.

Por su parte, se invitó al sector empresarial local a sumarse a este proceso a través de la responsabilidad social, entendiendo que el desarrollo del deporte también es una inversión en inclusión, identidad y representación provincial.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa consolidando políticas públicas que promueven el crecimiento del deporte, acompañando a los jóvenes que con esfuerzo y dedicación representan a la provincia en cada competencia y fortaleciendo el vínculo entre el Estado y las familias santacruceñas.