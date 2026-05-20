El Gobierno de Santa Cruz acompañará el sueño del césped sintético para Independiente

La decisión del gobernador Claudio Vidal permitirá concretar una obra largamente esperada por el Club Independiente de Río Gallegos, que reúne a más de 400 familias y se prepara para cumplir 59 años de historia deportiva y social.

El Gobierno de Santa Cruz acompañará la concreción de la cancha de césped sintético del Club Independiente de Río Gallegos, una obra esperada durante años por una institución que forma parte de la vida deportiva y social de la capital provincial.

El anuncio fue realizado junto a integrantes de la comisión directiva del club, en línea con el compromiso de la gestión provincial de fortalecer a las instituciones que sostienen el deporte barrial y generan oportunidades de encuentro, formación y pertenencia para cientos de familias santacruceñas.

Un club con gran historia

Con casi 59 años de historia, Independiente ocupa un lugar profundamente arraigado en Río Gallegos. Desde su sede de calle Alvear y con un predio de seis hectáreas en la zona de Canteras, el club reúne hoy a más de 400 familias y desarrolla múltiples actividades, entre ellas fútbol infantil, vóley femenino, karate, spinning y propuestas de actividad física para adultas mayores.

Matías Ripoll, actual presidente del Club Independiente, integra una familia ligada desde hace décadas a la institución. Hace dos años regresó junto a otros dirigentes para asumir la conducción del club y acompañar un proceso de recuperación y fortalecimiento institucional.

“Nosotros estamos en el club desde 1997, desde que somos chiquitos. Jugamos toda la vida al fútbol acá y hace dos años volvimos para asumir la responsabilidad de conducirlo”, relata Ripoll. Ese regreso, asegura, implicó empezar casi desde cero. “Tuvimos que levantarlo porque estaba en una situación bastante crítica y, por suerte, poquito a poquito lo fuimos recuperando”.

Años de promesas incumplidas

En el predio ubicado sobre calle 22 y Ruta 3 funcionan actualmente algunos campos de tierra. Ripoll explica que “el sueño del césped viene hace muchísimo. Fueron muchos años de promesas incumplidas”, expresa el dirigente al referirse a una obra esperada por generaciones del club.

Para quienes forman parte del llamado “rojo de la calle Alvear”, la futura cancha representa mucho más que infraestructura deportiva. “El club es parte de nuestra vida, de la historia de Río Gallegos y de Santa Cruz. Han pasado miles de jóvenes por acá y que hoy esto se concrete es realmente un sueño”. Y agrega que se trata de “una oportunidad que esperamos muchísimos años y por la que luchamos y trabajamos todos los días”.

Ripoll valoró especialmente el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal. Para la comunidad del club, asegura, la noticia tiene un significado profundo. “Esto que está haciendo el gobernador para nosotros es un sueño. El club es parte de nuestra vida, de la historia de Río Gallegos y de Santa Cruz. Han pasado miles de jóvenes por acá y que hoy esto se concrete es realmente una oportunidad que esperamos muchísimos años y por la que trabajamos todos los días”, expresó.