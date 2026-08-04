El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial, realizó la entrega de tierras en Tres Lagos

En el marco del 53° Aniversario de la comunidad de Tres Lagos, el Gobierno Provincial a través del Consejo Agrario Provincial hizo entrega de tierras a vecinos de esa comunidad.

En el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal para garantizar el acceso a la tierra y brindar respuestas concretas a las comunidades, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial, llevó adelante la entrega de tierras a vecinos de la localidad de Tres Lagos, con la presencia del propio gobernador Claudio Vidal.

La actividad representó una respuesta a un reclamo histórico de las familias, que aguardaban desde el año 2019 la regularización de esta situación. Con esta entrega, los adjudicatarios acceden a mayor seguridad jurídica y a la posibilidad de proyectar el crecimiento de sus hogares con mayor tranquilidad.

Durante la jornada, el gobernador junto a autoridades provinciales y locales destacaron la importancia de continuar avanzando en políticas públicas que promuevan el arraigo y el desarrollo de cada localidad de Santa Cruz, garantizando igualdad de oportunidades para todos los santacruceños.

Desde el Consejo Agrario Provincial remarcaron que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Provincial de ordenar y fortalecer la administración de las tierras fiscales, priorizando a las familias que durante años esperaron una respuesta.

La entrega en Tres Lagos representa un paso más en el proceso de regularización dominial que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, reafirmando la decisión de construir un Estado presente que atienda las demandas históricas de los vecinos y acompañe el crecimiento de cada comunidad del territorio provincial