El gobierno de Claudio Vidal invierte casi 600 millones para alumbrar la calle 22

Este miércoles se abrieron los sobres de las dos etapas para la adquisición de los materiales para el alumbrado de esta vital arteria que conecta los barrios San Benito y aledaños con Ruta 3 y con Circunvalación.

Con una inversión millonaria, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, en el marco de las acciones impulsadas por Claudio Vidal para garantizar infraestructura a los barrios de la capital provincial, a través de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, realizó este miércoles la apertura de sobres para la adquisición de los materiales necesarios que permitirán llevar alumbrado público a una zona clave de alto tránsito: la Calle 22.

A través de la empresa estatal, el gobierno provincial avanza en soluciones concretas que atienden demandas históricas de la comunidad, priorizando la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo equilibrado de los barrios de Río Gallegos.

En dos licitaciones se abrieron las ofertas para iluminar de punta a punta la calle 22.



Primera Etapa: hacia la Ruta 3

En las oficinas de la sede central, se llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 05/SP/2026, correspondiente a la “Adquisición de materiales para la extensión de líneas de alumbrado – Etapa 1”, con un presupuesto oficial de $404.025.992,84.

Este proyecto es fundamental para los vecinos de Río Gallegos, ya que contempla la instalación de iluminación en la calle N°22, que va desde la Ruta Nacional N°3 hasta la calle N°13 – etapa 1.

Actualmente, este sector carece de alumbrado, lo que representa un riesgo tanto para los automovilistas como para los peatones que circulan a diario. Esta obra, que conecta directamente con barrios como el Bicentenario, San Benito y Los Lolos, dará respuesta a un pedido histórico de los vecinos, brindando mayor seguridad vial y tranquilidad, especialmente durante el invierno, cuando las horas de luz natural son muy escasas.

Una obra muy esperada

Los vecinos se verán directamente beneficiados con esta obra largamente esperada, que viene a dar respuesta a un reclamo de los vecinos. La incorporación de alumbrado público en este sector no solo mejorará la transitabilidad, sino que también brindará mayor seguridad tanto a quienes circulan en vehículo como a los peatones, especialmente en horarios nocturnos y durante el invierno, cuando las condiciones de visibilidad son más reducidas.

Se trata de una intervención clave que aporta tranquilidad y mejora la calidad de vida en una zona de alto tránsito debido a su conectividad.

En el marco de la licitación se presentaron seis propuestas formales de las siguientes firmas: ENLUZ S.A. (representada por Beatriz Winer), NUEVO SUR S.A. (representada por Víctor Gordillo), KILOVATIO S.A. (representada por Rubén Roldán), MEGACOM INTERNACIONAL S.A. (representada por Horacio Carballo), COIDEA S.A. y NARS JORGE LUIS

Segunda etapa hacia Circunvalación

Tras esta instancia, los equipos técnicos de SPSE avanzaron en el proceso de apertura de sobres correspondiente a la Etapa 2 de esta licitación, con el objetivo de adquirir los elementos restantes para completar el plan de alumbrado y seguir mejorando los servicios básicos para todos los santacruceños que continuarán desde calle 13 hasta circunvalación. Cabe selañar que, se tratan de las mismas empresas oferentes que en la primera etapa.

La misma se hizo por un presupuesto de $188.711.779,70 y se contempla realizarla en forma coordinada con la etapa 1.

Los actos administrativos contaron con la presencia de autoridades de la empresa, entre ellos el director Fernando Marco, la Gerente Provincial de Compras y Suministros, Anahí Soto, y representantes de las áreas técnicas.

De esta manera, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, dio un paso importante hacia la mejora de la infraestructura urbana de la ciudad de Río Gallegos.