El Gobierno continúa con las acciones para revertir la emergencia habitacional de 150 familias de El Chaltén

Como parte del plan de trabajo, iniciado días atrás por el gobernador Claudio Vidal para solucionar la situación de emergencia habitacional que afecta a familias de El Chaltén, autoridades provinciales junto a concejales de la localidad, participaron hoy de una nueva mesa de trabajo, en Casa de Gobierno. la misma tuvo como finalidad, avanzar en acciones que permitan acceder a la tierra e impulsar el desarrollo productivo local.

El encuentro que tuvo lugar en Casa de Gobierno, fue encabezado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, quien fue acompañada por el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; y la secretaria de Planeamiento, Paola Bringas Carnota. A ellos, se sumaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de El Chaltén, Estefanía Leyes, y el vicepresidente, Carlos Ticó. Es importante resaltar, que esta mesa de trabajo dio continuidad al trabajo iniciado días atrás por el mandatario provincial

Durante la reunión se puso especial énfasis en avanzar en las gestiones necesarias para paliar la crisis habitacional que afecta a 150 personas de la localidad de El Chaltén. En ese sentido, se prosiguió con la planificación de un esquema que combine el acceso a la tierra con una mirada productiva, a partir de la posibilidad de desarrollar chacras en un predio perteneciente al Consejo Agrario Provincial, ubicado a aproximadamente 30 kilómetros del casco urbano.

Acceso a la tierra con desarrollo sostenible

La propuesta sobre la cual se trabaja actualmente, busca no solo garantizar el acceso a la tierra, sino también impulsar proyectos productivos que permitan el desarrollo sostenible de las familias, en articulación con la Municipalidad de El Chaltén, que puso a disposición distintas herramientas para avanzar en la resolución de la situación.

Por otra parte, a través de la iniciativa del Ejecutivo Provincial, se destaca la importancia de abordar la planificación de manera integral, evaluando medidas urgentes para garantizar condiciones básicas, como la provisión de energía mediante generadores y el acceso al agua a través de perforaciones, con el objetivo de dar respuesta inmediata a quienes atraviesan una situación crítica.

Articulación de acciones

El Gobierno de Santa Cruz no solo avanza en una propuesta que resuelva la demanda habitacional, sino que se trabaja de manera articulada con Servicios Públicos Sociedad del Estado y otras áreas del Gobierno provincial para asegurar soluciones sostenibles en el tiempo.

Hoy, más de 150 personas, se encuentran en riesgo de quedar sin vivienda, dado los procesos de desalojo que involucran a las familias que ocupan el hotel “La Aldea” y el asentamiento “23 de Abril”. Ante este cuadro de situación, también intervienen el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y el municipio, a través de áreas específicas, para relevar y acompañar la situación de las familias afectadas.

Ampliación del ejido urbano con proyección

Desde el Ejecutivo se remarcó la importancia de abordar esta situación con planificación, presencia del Estado y articulación entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar respuestas reales y sostenibles en el tiempo, en el marco de un proceso que contempla la ampliación del ejido urbano de El Chaltén.