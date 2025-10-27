El Gobierno continúa acompañando el crecimiento del deporte barrial

Por decisión política del gobernador Claudio Vidal, y con el objetivo de fortalecer y potenciar el deporte en Santa Cruz, se firmó un contrato de auspicio oficial con la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) en las instalaciones de Lotería para Obras de Acción Social de Santa Cruz, para impulsar el desarrollo del deporte social en toda la provincia.

El acuerdo fue rubricado por Claudia Pavez, presidenta de Lotería de Santa Cruz, y Martín Cortés, presidente de la AIFB, con el acompañamiento del secretario de Estado de Deportes y Recreación, Ezequiel Artieda.

Este contrato se suma a los múltiples aportes que Lotería realiza a la Liga, destinados a indumentaria deportiva y servicios de arbitraje, reafirmando el compromiso con el deporte barrial, la inclusión y las oportunidades para nuestros jóvenes.