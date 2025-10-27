EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

El Gobierno continúa acompañando el crecimiento del deporte barrial

Compartir

Por decisión política del gobernador Claudio Vidal, y con el objetivo de fortalecer y potenciar el deporte en Santa Cruz, se firmó un contrato de auspicio oficial con la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) en las instalaciones de Lotería para Obras de Acción Social de Santa Cruz, para impulsar el desarrollo del deporte social en toda la provincia.

El acuerdo fue rubricado por Claudia Pavez, presidenta de Lotería de Santa Cruz, y Martín Cortés, presidente de la AIFB, con el acompañamiento del secretario de Estado de Deportes y Recreación, Ezequiel Artieda.

Este contrato se suma a los múltiples aportes que Lotería realiza a la Liga, destinados a indumentaria deportiva y servicios de arbitraje, reafirmando el compromiso con el deporte barrial, la inclusión y las oportunidades para nuestros jóvenes.

Rubén Contreras recordó a Néstor Kirchner: “Fue el gobernador que acomodó esta provincia”

Educación relevó los avances de obra en la Escuela Primaria N° 29 de Caleta Olivia

Avance y Gestión del Plan SUMAR+

También