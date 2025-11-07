El Gobierno adelantó la paritaria y convocó a A.DO.SA.C

La Comisión Directiva Provincial de ADOSAC informa a todos sus afiliados y a la comunidad educativa que la lucha consecuente y la unidad en las calles han rendido frutos. Tras meses de conflicto, paros masivos y movilizaciones provinciales, el Gobierno ha convocado al gremio docente.

ADOSAC confirmó, que han sido convocados a una Mesa de Negociación Paritaria para el martes 11 de noviembre. El gremio subraya que esta apertura de diálogo es un logro de la lucha consecuente de los trabajadores de la educación, que incluyó paros de alto acatamiento y masivas movilizaciones provinciales.

Se enfatizó el valor de la unidad: “La lucha de todos los docentes va a tener resultados, siempre que nos encuentren en unidad en la calle, reclamando por el salario y defendiendo los puestos de trabajo.”

La conducción gremial detalló los puntos centrales que llevará a la mesa paritaria en cumplimiento del mandato de sus bases:

-Salario y Cláusula Gatillo: Se exigirá recomposición salarial y la continuidad de la cláusula gatillo para el ciclo 2026.

–Defensa del Puesto de Trabajo: El sindicato buscará una respuesta política para garantizar el sostenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo que considera en riesgo.

Propuestas Pedagógicas: ADOSAC llevará propuestas pedagógicas elaboradas en asamblea, como discutir la matrícula, la creación de cargos y la necesidad de parejas pedagógicas por grado en algunas instancias, bajo la consigna “ningún niño sin tener la atención que se merece”.

-Titularizaciones: Se buscará avanzar en el proceso de titularización de forma ordenada y consensuada con la docencia, sin que implique la pérdida de ningún cargo.

La apertura de esta instancia de diálogo, después de semanas sin respuestas del Gobierno provincial, confirma que LUCHAR SIRVE, y que siempre estuvo, y sigue estando, en manos del Gobierno la solución al conflicto.