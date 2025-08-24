El gobernador Vidal llegó de sorpresa y recorrió el Hospital Regional Río Gallegos

El gobernador Claudio Vidal realizó este sábado una recorrida sorpresa de más de cuatro horas por el Hospital Regional de Río Gallegos. Lo hizo acompañado por la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross; el director ejecutivo del hospital, Gastón Flores y el diputado provincial, Pedro Luxen.

Durante la visita, Vidal dialogó con médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza y pacientes, pasando por la guardia pediátrica, neonatología, internación, farmacia, depósitos de insumos, lavandería, ropería, talleres y el servicio de diálisis.

El mandatario expresó un fuerte respaldo a la ministra y a todo su equipo de trabajo, valorando la predisposición de los trabajadores en cada área del hospital.

“Estamos acompañando a la ministra y a su equipo, que día a día sostienen la salud pública de Santa Cruz. Se nota el compromiso de los trabajadores, que pese a todas las dificultades siguen dando lo mejor de sí”, afirmó.

Vidal también destacó la necesidad de administrar con responsabilidad los recursos en un contexto económico complejo: “Sabemos que llegan menos recursos, que la situación del país es difícil, pero si administramos mejor y dejamos de derrochar, todo puede mejorar. Ese es el camino que nos propusimos para garantizar un sistema de salud más eficiente y más cerca de la gente”.

La visita sin previo aviso permitió al gobernador, junto a las autoridades del hospital y al diputado Luxen, observar de primera mano el funcionamiento del centro de salud y escuchar directamente las necesidades de quienes cada día sostienen la atención de miles de santacruceños.