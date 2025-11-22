El gobernador Vidal continúa con la entrega de computadoras y antenas Starlink en distintas localidades

El Gobierno de Santa Cruz avanza con un plan de fortalecimiento en infraestructura tecnológica, para organismos como hospitales, fuerzas de seguridad e instituciones educativas, en toda la provincia. Durante las últimas jornadas el gobernador Claudio Vidal encabezó la entrega de computadoras portátiles y antenas de conectividad satelital Starlink en El Calafate, en Río Gallegos y en Piedra Buena.

Los equipos informáticos se destinaron al trabajo operativo de instituciones provinciales permitiendo agilizar procesos, reforzar la información en territorio y mejorar las condiciones laborales del personal, y en el caso de los colegios ir mejorando las herramientas tecnológicas que acercan al mundo del conocimiento a nuestros estudiantes.

En paralelo, se continúa distribuyendo antenas Starlink, tecnología que ofrece conexión satelital de alta calidad en lugares donde la comunicación suele ser una dificultad. Esto permite ordenar y centralizar datos en tiempo real, mejorar los sistemas de control, acceso a información técnica y la atención ante emergencias.

Uno de los sectores que ya recibió esta conectividad es Vialidad Provincial, que incorporó antenas Starlink para ser utilizadas durante el Plan Invernal, en los campamentos y equipos que trabajan sobre rutas provinciales y nacionales. Esta herramienta permitió mejorar la seguridad y el contacto permanente con los equipos de trabajo, algo fundamental en una provincia que es la segunda más extensa del país, donde las distancias, la nieve y el viento muchas veces impiden la comunicación.

“En Santa Cruz la conectividad salva vidas. En invierno, estar comunicados es tan importante como la maquinaria y los insumos” destacaron desde el organismo vial. Con estas tecnologías, se busca garantizar un Estado más presente, y con capacidad de respuesta en cada localidad y puesto de trabajo.