El Gobernador junto al jefe de Gabinete visitaron la Planta Estable de Lago Roca

En horas del mediodía, el gobernador de la provincia, Claudio Vidal acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y el secretario de Estado, Rodrigo Suárez, visitaron la planta estable “17 de Octubre” en Lago Roca, donde fueron recibidos por su director, Omar Guinea.

Durante la recorrida se hizo entrega de una antena satelital portátil receptora de internet, destinada a mejorar la conectividad, el acceso a la información y la seguridad del personal de la planta, así como de los jóvenes que la visitan durante la temporada.

En la ocasión, jóvenes integrantes de la Escuela del Joven Labrador realizaban tareas en el predio y compartieron con las autoridades una jornada de interacción y trabajo, fortaleciendo la relación entre el Estado provincial y las instituciones educativas que promueven la formación y la vida al aire libre.

Este acompañamiento reafirma la decisión del Gobierno Provincial de impulsar la inclusión digital, el arraigo y la formación de los jóvenes, garantizando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas, culturales y recreativas que se realizan en cada rincón de Santa Cruz.

